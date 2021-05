A menopausa é um processo biológico natural da vida de todas as mulheres. Representa o fim das menstruações espontâneas e implica 12 meses consecutivos sem período menstrual. A idade da menopausa é muito variável, mas ocorre em média por volta dos 50 anos – quando acontece antes dos 40 anos é classificada como precoce. Trata-se de um processo fisiológico que se coaduna com a falência da actividade endócrina dos ovários e a sua incapacidade de produzir estrogénios. A ausência desta hormona explica grande parte dos sintomas típicos desta fase.

A menopausa representa também o fim do ciclo de fertilidade da mulher. Vários fatores estão associados ao aparecimento da menopausa mais cedo do que o expectável nomeadamente hábitos tabágicos ou alguns medicamentos. Em determinadas circunstâncias, terapêuticas médicas ou cirúrgicas também podem estar na origem da menopausa: cirurgia de remoção dos ovários, tratamentos de quimioterapia ou radioterapia pélvica.

É consensual que alguns sintomas associados à menopausa podem eventualmente afetar de forma negativa a qualidade de vida da mulher, quer sob o ponto de vista pessoal ou profissional. De acordo com o estudo A Saúde dos Portugueses – Um BI em nome próprio, promovido pela Médis, em associação com a Return on Ideas, alguns eventos marcantes, tais como a maternidade e a menopausa, podem originar novas necessidades e atitudes. Neste sentido, 32% das mulheres inquiridas com 55 ou mais anos apontam a menopausa como sendo o acontecimento que mais altera a sua relação com a saúde. Seja porque passam a valorizar saúde de outra forma ou porque sabem que o próprio acontecimento pode levar a problemas de saúde.

Sintomas

Geralmente a menopausa é antecedida por uma outra fase, a peri-menopuasa, caracterizada por irregularidades menstruais que refletem a alteração do funcionamento do ovário. Quando a menopausa está instalada, os principais sintomas são:

Secura vaginal

Afrontamentos e suores noturnos

Perturbações de sono

Alterações de humor (irritabilidade, ansiedade ou tristeza)

Sintomas de depressão

Fadiga

Falta de memória

Dores articulares

Impacto na saúde da mulher

Tendo em conta as alterações fisiológicas da menopausa, algumas doenças podem tornar-se mais frequentes:

Problemas cardiovasculares: uma vez que os níveis de estrogénio diminuem, o risco de doença cardiovascular aumenta.

Osteoporose: existe uma perda de densidade mineral óssea nos anos seguintes à menopausa com aumento do risco de osteoporose. Esta é uma condição que faz com que os ossos se tornem mais frágeis e fracos, levando a uma maior possibilidade de fratura.

Incontinência e infeções urinárias: nesta fase, os tecidos da vagina e da uretra perdem elasticidade, o que pode levar a perdas maiores de urina. É também neste período de vida que a mulher tem mais propensão para desencadear infeções urinárias.

Desconforto nas relações sexuais: dada a secura vaginal, resultante da diminuição da humidade e da perda de elasticidade, perante o ato sexual, a mulher pode sentir algum desconforto e até sofrer alguma hemorragia. Esta sensação pode, de certa forma, reduzir a sua líbido.

Aumento do peso: durante e depois da menopausa, são várias as mulheres que veem o seu peso aumentar. Tal acontece porque o metabolismo se torna mais lento.

Acompanhamento médico

Tendo em conta o impacto da menopausa no maior risco de determinadas doenças é fundamental manter um acompanhamento médico regular. A vigilância clínica poderá ser realizada pelo seu médico de Clínica Geral ou pelo médico ginecologista, sendo que é muito importante manter os rastreios oncológicos atualizados, nomeadamente o rastreio do cancro do colo do útero e da mama.

Os sintomas decorrentes da menopausa variam muito de mulher para mulher: se para algumas mulheres a menopausa é muito tranquila, para outras é uma fase muito dífícil. Felizmente existem vários tratamentos disponíveis para alívio das queixas. O seu médico irá ajudá-la e não deve hesitar em procurar aconselhamento.

Um estilo de vida saudável deve também integrar as estratégias para o alívio sintomático: a prática de exercicio regular e uma alimentação saudável são sempre pontos favoráveis.

Um artigo preparado e validado com a colaboração da médica Sofia Figueiredo, especialista em Ginecologia-Obstetrícia no Hospital da Luz.