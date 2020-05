Olga Marques, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), explica que um agueiro é um "fenómeno natural identificado" que torna a "corrente marítima demasiado forte para lutar contra ela", sendo por isso importante reconhecer a situação e evitá-la ou, caso contrário, "nadar ao longo da costa" e "flutuar e pedir ajuda".

"O problema é que, num agueiro, mal as pessoas levantam os pés, são logo arrastadas. O perigo é maior para quem não sabe nadar porque, normalmente, a pessoa entra em pânico e esquece-se de pedir ajuda. O importante é flutuar e pedir ajuda. Quanto a quem sabe nadar, a tendência das pessoas é nadar contra a corrente, o que é impossível num agueiro e a pessoa acaba por perder as forças", descreveu a subtenente do ISN.

Como identificar um agueiro?

Olga Marques admite que lidar com um agueiro não é algo que habitualmente se explique em aulas de natação para quem aprende a nadar. De acordo com a subtenente, a identificação de um agueiro começa, desde logo, pela "mudança da tonalidade da água": nos sítios onde se formam agueiros, a água fica com uma "tonalidade acastanhada e com espuma", devido à "agitação das areias".

Para além disso, trata-se de uma zona onde "a ondulação é quase nula", quando mesmo ao lado há mais ondas, criando uma "falsa sensação de acalmia", que leve a que o local seja aquele onde há "a tentação de a pessoa entrar". "Quando as ondas rebentam e fazem o retorno ao mar, formam uma espécie de canal com uma corrente muito forte para o mar. A tendência das pessoas é nadar contra a corrente, o que é impossível", explica.