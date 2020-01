A insuficiência cardíaca já afeta mais de 2% da população na Europa e nos Estados Unidos. A sua prevalência e mortalidade continuaram a aumentar nas últimas duas décadas, enquanto que a mortalidade global por doença cardiovascular tende a decrescer no mundo ocidental. Prevê-se que a prevalência da Insuficiência Cardíaca possa vir a crescer em cerca de 30% nos próximos anos, atingindo perto de meio milhão de indivíduos em 2030, caso não alteremos comportamentos e actuações.

Atualmente existem mais de 380.000 indivíduos adultos com insuficiência cardíaca sintomática em Portugal, comparando com os 260.000 existentes no fim do século passado.

As explicações são de Cândida Fonseca é Professora Auxiliar convidada da NOVA Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa e Coordenadora do Programa de Manejo Integrado da Insuficiência Cardíaca do Hospital São Francisco Xavier, Lisboa.