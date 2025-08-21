No próximo dia 1 de outubro de 2025, Lisboa será palco de um ponto de encontro estratégico para o futuro da saúde pública em Portugal: a 1.ª edição das HealthTalks ’25. Organizado pelo jornal HealthNews, no âmbito do seu 5.º aniversário, este evento conta com a parceria da APDH – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, da Rede Académica de Literacia em Saúde e da Escola Nacional de Saúde Pública. A conferência, que terá lugar no auditório TTC@ULisboa, reunirá especialistas, decisores e a comunidade num diálogo essencial sobre prevenção e literacia em saúde — dois pilares fundamentais para estilos de vida mais sustentáveis e uma sociedade mais resiliente.

A programação das HealthTalks ’25 foi cuidadosamente concebida para abordar temas da maior atualidade e relevância. Desde a literacia em saúde e os estilos de vida saudáveis, passando pelas dependências comportamentais e pela saúde mental, até às políticas públicas para a redução de danos associados ao consumo de tabaco, o evento oferece uma visão abrangente e multidisciplinar dos desafios contemporâneos. Destaca-se também a abordagem integrada da visão One Health, que articula a saúde humana, animal e ambiental, apontando caminhos concretos para o futuro da saúde pública.

A conferência privilegia uma abordagem baseada em evidência científica, reunindo vozes de reconhecida autoridade — académicos, profissionais de saúde e representantes institucionais. Esta diversidade assegura que os debates não fiquem pela teoria, mas avancem para propostas práticas e aplicáveis, como será o caso da sessão dedicada à operacionalização do Plano Nacional de Literacia em Saúde da DGS.

Fiel ao princípio da acessibilidade, a HealthTalks ’25 será transmitida online, permitindo alargar o alcance a um público diversificado e descentralizado. Trata-se de uma oportunidade relevante para todos os interessados em saúde pública — profissionais, investigadores, estudantes e cidadãos — contribuírem para uma sociedade mais informada, crítica e participativa.

Num tempo em que a saúde enfrenta desafios complexos — das dependências digitais às alterações nos hábitos de vida —, é essencial fomentar o diálogo e a ação coletiva. A literacia em saúde deve ser encarada como um instrumento de capacitação individual e comunitária, promovendo decisões mais conscientes e estilos de vida que favoreçam o bem-estar duradouro.

Convidamos todos a participar nesta conferência, que se afirma como um marco no reforço da literacia e da promoção da saúde em Portugal.

Juntos, podemos construir um futuro mais saudável, informado e sustentável para todos.

