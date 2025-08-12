A hidratação é uma das principais preocupações nesta altura do ano. A água é fundamental para o transporte de nutrientes e para a formação do líquido amniótico. Recomenda-se a ingestão de, pelo menos, dois a dois litros e meio de água por dia. Estratégias simples, como aromatizar a água com frutas (limão, laranja, abacaxi) ou usar lembretes ao longo do dia, podem ser úteis para garantir uma boa ingestão hídrica.

Embora a hidratação seja essencial, o calor pode reduzir o apetite, dificultando a ingestão alimentar. No entanto, é importante manter uma alimentação adequada, uma vez que as necessidades nutricionais aumentam durante a gravidez. Optar por refeições leves e mais frequentes pode ajudar. Frutas frescas, legumes e saladas são ótimas escolhas, pois fornecem vitaminas, minerais e fibras. Alimentos com elevado teor de água, como melancia, pepino, tomate, melão e abacaxi, podem ser privilegiados.

Por outro lado, alimentos muito gordurosos ou salgados devem ser evitados, pois estão associados a inchaço e desconforto digestivo, especialmente com o calor. Prefira preparações simples, como grelhados, sopas frias, saladas e pratos leves.

Se for à praia ou à piscina, é importante levar snacks saudáveis para evitar longos períodos sem comer e reduzir a tentação de consumir alimentos de baixo valor nutricional. Boas opções incluem fruta, tostas e pão integral, queijos pasteurizados, ovos cozidos, tremoços ou pastas simples como húmus ou guacamole. A segurança alimentar deve também ser reforçada durante a gravidez, por isso os alimentos devem ser bem armazenados, idealmente em lancheiras com gelo, sobretudo laticínios e ovos.

Por fim, escute o seu corpo. Manter uma alimentação equilibrada, segura e adaptada às exigências desta fase tão especial é fundamental para a saúde da mãe e do bebé.

Virgínia Marques - Nutricionista especializada em Fertilidade e Gravidez