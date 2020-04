“Passa a ser alargado a todos os territórios, a todas as freguesias, independentemente de terem bairros municipais ou não, e passamos a chegar a mais 1.500 famílias, além das 300 a que estávamos a chegar”, disse à Lusa a vereadora responsável pelo pelouro da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita nas listas do PS).

O iniciativa “Mercado Solidário" arrancou no início de abril devido à pandemia de covid-19 e abrangia até agora 300 famílias que vivem em bairros municipais.

Conforme explicou na altura Paula Marques, com o “Mercado Solidário” a Câmara de Lisboa pretende dar resposta a duas questões: por um lado, permitir aos produtores escoar os seus produtos, depois de as feiras das Galinheiras e do Relógio, “pontos fundamentais de distribuição”, terem encerrado devido à pandemia de covid-19; por outro lado, apoiar as famílias nesta situação de emergência.

Assim, a Câmara de Lisboa adquire os produtos aos produtores e, depois, com o envolvimento das associações de moradores e das juntas de freguesia, faz a distribuição pela famílias mais necessitadas.

A “cesta de produtos” que é distribuída é essencialmente constituída por frescos, como fruta, legumes, batatas e ovos, além de pão.

Agora, disse hoje Paula Marques, a autarquia juntou “mais esforços para estar na linha da frente da resposta solidária no terreno”.

“Estávamos a trabalhar com um conjunto de associações de moradores, articulando com as juntas de freguesia nos territórios dos bairros municipais, chegávamos até 300 famílias com o cabaz solidário de frescos, do ‘Mercado Solidário’. A partir desta semana conseguimos fazer o alargamento, a este projeto juntam-se outras freguesias da cidade, outras organizações também”, salientou a autarca.