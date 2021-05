Itália anunciou hoje ter registado 4.452 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e 201 mortes relacionados com a COVID-19, enquanto a campanha de vacinação no país ultrapassou as 28 milhões de doses administradas.

Desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro de 2020, contam-se no total 4.167.025 infetados, dos quais 124.497 morreram. Atualmente existem em Itália 315.308 casos ativos do vírus e destes doentes 13.228 estão internados, 1.689 dos quais nos cuidados intensivos, segundo a agência noticiosa espanhola EFE. Em relação à campanha de vacinação, a Itália já administrou 28.074.383 doses do soro contra a covid-19. Estão completamente imunizadas 8.912.028 pessoas, 15,05% da população do país. Face à redução dos contágios e ao avanço da vacinação, o governo italiano continua a aliviar as restrições e anunciou esta semana que o recolher obrigatório termina a 21 de junho. Todas as regiões italianas estão com a classificação de "zona amarela", a de menores restrições, exceto Vale de Aosta (norte), que continua "laranja", o nível logo acima em termos de risco de contágio. A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019 na China, provocou pelo menos 3,3 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço da agência France-Presse.