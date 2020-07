Na conferência de imprensa sobre a atualização de informação referente à pandemia de covid-19, que se realiza no Ministério da Saúde, em Lisboa, Marta Temido avançou que os últimos números calculados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge sobre o risco de transmissão da doença mostram que o RT se situava em 0,97 nos dias 12 a 16 de julho.

A ministra precisou que “o verdadeiro valor” pode variar entre 0,96 e 0,99 e com uma margem de confiança de 95%.

“Os resultados indicam que o risco de transmissão ao longo do tempo está numa trajetória de decréscimo a nível nacional”, frisou.

Portugal regista hoje mais duas mortes e 135 novos casos de infeção por covid-19, em relação domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.771 casos de infeção confirmados e 1.691 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista hoje 24.369 casos, 108 mais do que no domingo.

A ministra da Saúde afirmou que estes números “são de alguma forma representativos” do que costumam ser o efeito do reporte às segunda-feira, que é mais baixo do que em outros dias da semana.