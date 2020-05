Nesse sentido, o fórum, constituído pela Ordem dos Médicos, pela Federação Nacional dos Médicos, pelo Sindicato Independente dos Médicos e pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, exorta o Governo “a avançar com a imprescindível reforma da Saúde Pública”, que “reformule o conteúdo funcional e a organização dos serviços de saúde pública”.

Exige igualmente que pague, segundo a legislação em vigor, “o suplemento devido ao exercício das funções de autoridade de saúde e que atualize o valor do subsídio de disponibilidade permanente - conforme previsto, anualmente, na legislação em vigor, mas nunca realizado - e que abranja todos os médicos de saúde pública”, incluindo nas Unidades Locais de Saúde e nas instituições nacionais como Direção-Geral da Saúde ou Instituto Nacional Ricardo Jorge.

Pede ainda que compense estes especialistas pelo “trabalho extraordinário realizado durante a pandemia, bem como aplicar o direito ao descanso compensatório”.

As organizações lamentam a forma com os médicos de Saúde Pública têm vindo a ser tratados na última década e dá “o exemplo mais recente” protagonizado pelo “ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que demonstrou ignorar a realidade da formação médica em Portugal, bem como a competência e diferenciação científico-profissional exigida nas várias especialidades e funções, para proteção da saúde dos portugueses”.

Consideram ainda “injusto e inexplicável” que o exercício das funções de autoridade de saúde apenas seja pago nos Açores, “num claro desrespeito pela legislação nacional”.

“É relevante sublinhar que todas as outras autoridades de saúde do país exercem competências de enorme responsabilidade e em nome do Estado, mas não auferem qualquer retribuição para o efeito, não obstante estar prevista na lei desde 2009”, sublinham no comunicado.

Nesse sentido, as organizações médicas da Saúde Pública decidiram elaborar um questionário online, para que todos os médicos de saúde pública possam relatar as condições e o volume de trabalho prestado no âmbito da pandemia.