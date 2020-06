Traçando o retrato da pandemia de covid-19 em Portugal, o médico afirmou que, apesar de ser um “país pequeno, com cerca de 10 milhões de habitantes”, há situações muito diferentes nas sete regiões, defendendo que “qualquer medida tem de contar com esta realidade”

“Nas quatro regiões mais pequenas, com cerca de meio milhão de habitantes cada uma, a situação neste momento está resolvida e podemos até dizer que nem sequer teve uma grande expressão, o que corresponde àquilo que é a realidade desta pandemia que afeta principalmente os grandes aglomerados populacionais”, declarou.

Nas regiões Centro e Norte, adiantou, a “situação está praticamente resolvida” e depois existe “outra realidade” em Lisboa e Vale do Tejo, onde o número de casos tem vindo a aumentar diariamente.

Mas, ressalvou Rui Nogueira, “em nenhum destes casos podemos estar descansados porque temos a dúvida de poder haver uma segunda vaga” e no casso de acontecer “não devemos deixar que sejam pior do que a primeira” e, para isso, o país tem de se preparar para a combater.

“Devemos preparar-nos com realismo e muito rigor para uma eventual segundo vaga. Primeiro com as lições retirada da primeiro vaga e depois com medidas urgentes e rigorosas que têm que ser adotadas”, defendeu.

E, segundo o médico, já foram aprendidas “várias lições” com a pandemia, uma delas é “a rapidez” com que o coronavírus se propaga e a sua agressividade.

“É altamente contagioso e, portanto, temos de ser muito rigorosos logo no início para evitar a rápida propagação do vírus”, disse, considerando que, apesar de Portugal se ter preparado, é dos “países com mais casos ‘per capita’”, mas tem resolvido bem os casos.

Para isso, foi essencial a “atitude dos serviços de saúde”, nomeadamente dos médicos de saúde pública”, que fizeram de “uma forma primorosa as ligações de todos os casos”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.568 mortos associados à covid-19 em 41.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).