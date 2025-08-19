Com a subida das temperaturas, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alerta para os perigos que o verão representa para a saúde dos pés. “A pensar em toda a população, com especial foco nas pessoas com diabetes e nos idosos, que frequentemente apresentam diminuição da sensibilidade nos membros inferiores, a associação lança um conjunto de recomendações essenciais para aproveitar a época mais quente do ano de forma segura”, lemos em comunicado emitido pela APDP.

De acordo com a mesma entidade, “o calor intenso aumenta o risco de queimaduras, bolhas e traumatismos que podem ser facilmente evitados com a escolha e utilização correta do calçado”.

"No verão, gestos tão simples como caminhar descalço na areia quente ou deixar os sapatos ao sol podem causar queimaduras graves, muitas vezes sem que a pessoa se aperceba de imediato, devido à diminuição de sensibilidade, com risco agravado de infeção", explica Rui Oliveira, enfermeiro da APDP.

No contexto atrás exposto, a APDP partilha as seguintes recomendações:

- Proteção contra o calor: evitar andar descalço, principalmente em superfícies quentes, como areia, terraços ou zonas de piscina é o primeiro passo para evitar danos na sola do pé. Além disso, calçado que seja deixado ao sol deve ser virado com a sola para cima, para evitar que o seu interior aqueça e cause queimaduras.

- Utilização de meias: o uso constante de meias, mesmo as mais curtas, ajuda a proteger a pele da fricção e das queimaduras solares, mesmo quando se opta por chinelos.

- O calçado ideal: calçado fechado, mas construído com materiais permeáveis e respiráveis, que evitem o sobreaquecimento dos pés e a formação de bolhas.

- Modelo de calçado aberto: em caso de preferência por sandálias ou chinelos, devem ser privilegiados os modelos com tiras largas, em detrimento dos de "enfiar o dedo", de modo a garantir melhor suporte e sempre com meias.

- Características da sola do calçado: deve ter, no mínimo, 1,5 cm de espessura e ser confortável, sem ser demasiado flexível ou dura, para assegurar um bom amortecimento ao andar.

- Proteção solar: a APDP lembra que é fundamental a aplicação de protetor solar em todas as áreas da pele expostas ao sol, incluindo os pés e as pernas.

"A prevenção é a melhor ferramenta que temos. Um pequeno cuidado diário pode fazer toda a diferença na prevenção de feridas e infeções", remata o Rui Oliveira.