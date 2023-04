Perante a instabilidade que se vive, a inquietação é grande, sobretudo quando não há acesso ao apoio do estado ou da rede familiar. As famílias são obrigadas a repensar a sua organização e são inquietadas com muitas dúvidas: - Terei que mudar de vida? Completamente? Em que despesas poderei cortar? Onde poderei ter um rendimento extra? Conseguirei alugar um quarto nesta casa? Terei que a entregar a casa ao banco? Voltarei para a casa dos meus pais? Terei que abandonar esta cidade e tudo o que construi? Emigrar é uma alternativa?

Uma situação financeira que se apresenta incerta, - de crise económica, de inflação, de perda de rendimentos, de falta de poupanças - representa uma ameaça à vida que construímos e que julgamos certa, gerando ansiedade e desânimo quanto ao futuro. Quanto maior a preocupação com a situação financeira que atravessamos, mais difícil será manter o bem-estar físico e psicológico necessários à superação da situação. Ainda que associadas a questões financeiras pessoais já existentes ou de antecipação de dificuldades futuras, as manifestações mentais e físicas são idênticas às outras manifestações de ansiedade – preocupação, cansaço, perturbações do sono, irritabilidade, dificuldades de concentração, agitação, dores de cabeça, alterações digestivas, alterações no apetite.

O que podemos fazer?

Entrar numa espiral de pessimismo ou de isolamento não ajuda. É importante enfrentar o stress financeiro começando por aceitar as emoções relativas à condição financeira atual. Perante uma situação de grande esforço e pressão, é natural que apareça o medo, a frustração e a zanga. Devemos tentar olhar para a nossa condição com objetividade: identificar as principais razões da instabilidade financeira e emocional, estudá-la sob várias perspetivas, procurar soluções e definir uma estratégia para ultrapassar a situação.

Aumentar a literacia financeira para perceber quais as melhores aplicações ou renegociações de crédito a fazer é também importante, assim como partilhar estas dificuldades em casa, de forma a compreenderem e colaborarem conjuntamente. Em suma, o maior desafio face à ansiedade financeira é encontrar o equilíbrio entre a consciência dos obstáculos que existem, a aceitação do que não podemos controlar e a esperança de encontrar soluções.

Um artigo de Isabel Gomes, Psicóloga Clínica da Clínica da Mente.