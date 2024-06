Este meu artigo de opinião assenta no entendimento de que o exercício profissional de Enfermagem não se centra e não pode ser abordado apenas numa simples questão de competências e habilidades técnicas e científicas, mas reconhecendo que envolve toda uma complexa interação e gestão emocionais entre as pessoas que recorrem aos serviços de saúde, as famílias e as equipas multidisciplinares de prestação de cuidados. O objetivo geral para a sua conceção é, ancorado na evolução conceptual de inteligência emocional, propor uma sucinta reflexão, que se perspetive útil para o leitor, sobre um modelo reconhecido na literatura no âmbito da temática em estudo, o Modelo de Capacidade de Inteligência Emocional.

O conceito de inteligência emocional foi oficialmente definido pela primeira vez no princípio dos anos 90 (Salovey & Mayer,1990), e desde então tem sofrido uma profunda e significativa evolução conceptual, fruto do contributo de um vasto conjunto de autores descritos na literatura.

Adicionalmente, e que em muito concorrem para esta evolução conceptual, identificam-se na literatura alguns modelos teóricos que têm sido propostos para explicar a natureza e o desenvolvimento da inteligência emocional, destacando-se os contributos de Mayer e Salovey no que concerne ao Modelo de Capacidade de Inteligência Emocional (Mayer et al., 2008).

O Modelo de Capacidade de Inteligência Emocional (Mayer et al., 2008) destaca a importância de ser capaz de se processarem informações emocionais, de uma maneira mais precisa e eficaz. Segundo os autores, este modelo preconiza que algumas pessoas possuem uma habilidade intrínseca superior para realizar um processamento complexo de informações relacionadas às emoções e estímulos emocionais. Além disso, essas pessoas têm a capacidade de utilizar essas informações como um guia para orientar o seu pensamento e comportamento.

O modelo de Capacidade de Inteligência Emocional (Mayer et al., 2016), entretanto revisto anos mais tarde da sua origem, em 2016, apresenta um total de sete princípios que contribuem para sustentar o pensamento teórico sobre a inteligência emocional:

– Princípio 1: A inteligência emocional é uma habilidade mental;

– Princípio 2: A inteligência emocional é melhor medida como uma habilidade;

– Princípio 3: A solução inteligente de problemas não corresponde perfeitamente ao comportamento inteligente;

– Princípio 4: O conteúdo de um teste – a área de resolução de problemas envolvida – deve ser claramente especificado como uma pré-condição para a medição das habilidades mentais humanas;

– Princípio 5: Os testes válidos têm um assunto bem definido que revela habilidades mentais humanas relevantes;

– Princípio 6: A inteligência emocional é uma inteligência ampla;

– Princípio 7: A inteligência emocional é um membro da classe de inteligências amplas focadas no processamento de informações importantes.

