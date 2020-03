Existem gestos que tonificam os músculos do peito. "Para praticar estes exercícios, escolha o momento do dia em que sabe que vai estar 100% dedicada e que não haverá nada que a irá interromper, aconselha Bruno Brito, personal trainer. Este especialista recomenda ainda que, antes de se envolver numa atividade física, consulte um profissional de saúde. "Só depois deverá, de acordo com o que lhe for ou não diagnosticado, começar", adverte o desportista.

"Os problemas de articulações, as hérnias ou outros motivos de ordem musculoesquelética que existam deverão ser tidos em conta e vigiados", aconselha ainda o treinador pessoal. Também deve comer adequadamente e moderadamente antes de treinar. Durante e após o exercício, deve hidratar o seu organismo. "Durante a sua execução, tente manter uma respiração o mais natural possível e nunca supere a sua zona de conforto", recomenda também Bruno Brito.

"Lembre-se que se trata de atividade física e não de desporto de alta competição", sublinha ainda o desportista. Para auxiliar as mulheres a tonificar o peito, o personal trainer elaborou um plano de exercícios que integra três momentos. Depois de um exercício supino, que inicia deitada em decúbito dorsal, segue-se um exercício peck deck. Por fim, numa posição com os pés e os joelhos alinhados à largura da bacia, faça flexões de braços. Do que é que está à espera?

1. Exercício supino

A posição inicial não é das mais difíceis. Deitada em decúbito dorsal (de costas), com os pés ligeiramente afastados à largura da bacia, mantenha o cóccix apoiado e a região lombar em posição neutra. Os ombros devem estar simétricos e os braços alinhados e estendidos em direção ao teto, à largura dos ombros.