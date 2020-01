Hoje em dia, existe consciência que ter excesso de peso pode ser prejudicial à saúde, além de baixar a nossa auto-imagem e consequentemente, a nossa auto-estima.

Nem sempre é fácil ingressar num programa de perda de peso e manter a mesma motivação até atingir o objetivo. Apesar de existir métodos comprovados que incluem um programa alimentar e programa de exercício, existem muitas outras soluções, nem sempre saudáveis que podem destruir a esperança de alguém que sofra desta doença.

Por esse mesmo motivo, há sempre a necessidade dos profissionais qualificados explicar a importância que tem de adotar um estilo de vida diferente do atual, saudável com alimentação equilibrada, e um programa de exercício adequado a capacidade física e respeitando as restrições, de cada um.

O Personal Trainer Luis Martins apresenta 8 exemplos de exercícios que podem ser utilizados num programa de treino para perda de peso, sem recorrer a exercício cardiovascular.

Veja a sequência dos exercícios nas fotos

Estes 8 exercícios podem ser efetuados em circuito, dando 60 segundos de recuperação entre cada e, com 3 voltas, garante um treino completo que promove os resultados, na perda de peso.

Preparado?