Por estes dias, a casa tornou-se o centro do nosso quotidiano. A saúde pública assim o exige. Mais tempo e disponibilidade para estarmos connosco e com os familiares que nos estão mais próximos, nem sempre se traduz em disciplina no que toca ao exercício físico. Pesa o argumento: “tenho o ginásio fechado, fica para mais tarde”.

Para que quarentena não rime com sedentarismo, o Holmes Place quer fazer deste período de vida doméstica, a oportunidade para mantermos a boa forma.

Assim, todos os sócios e não sócios do Holmes Place passam a contar com aulas diárias em direto, na página de Facebook, com a presença dos professores e com a duração de 20 a 30 minutos.

Estes vídeos, posteriormente, vão estar também disponíveis no Youtube.

Todas as semanas será disponibilizada a calendarização para que os interessados possam escolher a sua modalidade favorita. Entre estas, as sugestões recaem em pilates, hilt, MIB, alongamentos, zumba, ioga, total condicionamento.

O desafio para o exercício doméstico não se fica pelas aulas em direto, estende-se à sugestão de planos de treino (o primeiro foi lançado a 17 de março), artigos, dicas e receitas saudáveis.