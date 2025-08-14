De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em Portugal, a inatividade física ronda os 73% - sendo que, durante o verão, o calor excessivo é apontado, muitas vezes, como um fator de desmotivação. No entanto, esta é também a época do ano onde se procura cuidar mais do corpo e em que existe uma maior motivação para atividades ao ar livre.

Além de ser importante treinar com segurança e consistência ao longo do ano, esta é uma altura em que existem algumas especificações e particularidades, sendo, por isso, necessária a adaptação às condições do clima, respeitando os limites do corpo e mantendo o foco.

Dicas para treinar com segurança e motivação no verão:

1. Escolha horas do dia mais frescas: procure treinar nos períodos do dia em que as temperaturas estejam mais amenas, reduzindo assim o risco de desidratação;

2. Hidrate-se: com o calor aumenta a temperatura corporal e, com ela, aumenta também a transpiração. Beber água antes, durante e após o treino é o melhor fator preventivo;

3. Adapte o tipo de treino: a procura pelas atividades ao ar livre pode ser um ótimo pretexto para diversificar o treino. Atividades como caminhadas, corridas leves, beach tennis ou treino funcional da areia, são ótimas opções para fugir ao sedentarismo, aumentar o gasto calórico e ter mais prazer na prática desportiva;

4. Use roupa adequada e proteção solar: usar roupas leves de tecido respirável e com cores claras, e usar boné e óculos de sol são fundamentais. Colocar protetor solar todos os dias é indispensável e deve ser reaplicado ao longo do dia;

5. Metas realistas: apesar da maior socialização, o verão não precisa ser uma época de absoluto descontrolo, mas sim uma oportunidade para reajustar objetivos. Tente manter-se fiel às rotinas de exercícios e à alimentação saudável, equilibrando com um excesso ou outro de forma muito pontual.

Treinar no verão pode ser tanto um desafio como uma oportunidade. O importante é respeitar o corpo, adaptar-se às condições climatéricas e manter o seu compromisso com a sua saúde, de forma equilibrada, com escolhas inteligentes e, às vezes, bastante desafiantes. Mais do que estética é uma questão de energia.