Falamos em edema macular quando a mácula, a zona da retina (parte no fundo do olho), responsável pela visão central e pelos detalhes — “incha” por causa acumulação de líquido. Como tal, os doentes queixam-se de diminuição da visão, visão turva ou distorcida.

É importante também perceber que edema macular é uma resposta inespecífica da retina e acontece mais frequentemente quando temos uma doença vascular da retina.

As causas mais comuns são:

Retinopatia diabética - edema macular diabético - principal causa cegueira na idade ativa;

Oclusão venosa da retina (“trombose” da retina);

Degenerescência macular da idade exsudativa - causa de cegueira em idades mais avançadas.

Destaco que o tratamento, independentemente da causa, é com injeções intravítreas, ou seja, o medicamento é injetado dentro do olho. E, quando se

aplica a necessidade de tratamento, recomenda-se que seja nos 15 dias após o diagnóstico.

As explicações são da médica Sara Vaz-Pereira, oftalmologista na Clínica Alm Primum.