A pitiríase capilar é um termo que abrange diferentes patologias dermatológicas com manifestações semelhantes, mas com causas distintas. Neste artigo, explicamos os diferentes tipos de pitiríase, os seus sintomas, causas, tratamentos e como diferenciá-la de outras doenças do couro cabeludo como a conhecida psoríase ou as infeções fúngicas.

O que é Pitiríase Capilar?

A pitiríase é uma condição que se manifesta por descamação, manchas ou crostas no couro cabeludo ou noutras zonas do corpo. Pode ser de origem fúngica, inflamatória ou imunológica.

Embora partilhe sintomas como comichão, descamação ou vermelhidão, a pitiríase distingue-se por padrões específicos de aparecimento e evolução.

Fatores que contribuem para o aparecimento da pitiríase

Alterações na microbiota da pele

Sistema imunitário debilitado

Transpiração excessiva

Uso de produtos agressivos

Stress e alterações hormonais

Como identificar manchas e crostas no couro cabeludo

As manchas podem variar entre esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com ou sem relevo. As crostas podem ser finas ou espessas, com descamação visível.

A comichão persistente pode ser um sintoma de pitiríase, mas também de dermatite seborreica, psoríase ou infecções fúngicas. É essencial avaliar a causa corretamente.

Qual a causa?

Causada pelo fungo Malassezia, esta forma apresenta manchas claras ou escuras, normalmente no tronco, podendo estender-se à raiz do couro cabeludo.

Pitiríase Rósea

Doença inflamatória, de origem viral, que começa por uma mancha maior (“mancha mãe”) e evolui para uma erupção generalizada, por vezes atingindo o couro cabeludo.

Pitiríase Alba

Mais frequente em crianças, caracteriza-se por manchas claras, secas e finamente escamosas, sobretudo no rosto, mas também pode afetar o couro cabeludo.

Qual o melhor shampoo para fungos no couro cabeludo? Shampoos antifúngicos com cetoconazol ou piritionato de zinco podem ser eficazes. A escolha deve ser feita com orientação médica.

Podem ser necessárias pomadas antifúngicas tópicas, associadas ou não a antifúngicos orais, consoante a extensão da infeção.

Infusões de alecrim, óleo de árvore do chá ou vinagre de maçã podem aliviar sintomas, mas não substituem o tratamento médico.

Sintomas da Tinea no couro cabeludo

Incluem áreas de alopécia (falhas), descamação, prurido intenso e, por vezes, inflamação com pus (querion).

O diagnóstico pode incluir exames de fluorescência, raspagem ou cultura micológica. É importante evitar partilha de pentes, toalhas ou capacetes.

Pomada antifúngica para couro cabeludo

Apenas em casos leves e sempre sob orientação profissional. Casos avançados requerem medicação oral.

Sintomas da Psoríase Capilar e sua influência na saúde do cabelo

A psoríase causa placas espessas com escamas prateadas, podendo levar a queda de cabelo devido à inflamação.

Os tratamentos incluem corticoides tópicos, fototerapia e imunossupressores. A escolha depende da gravidade da condição.

Reduzir consumo de álcool, açúcar e alimentos ultraprocessados pode ajudar. O stress também é um fator agravante.

Fungos no couro cabeludo: identificação e cuidados

A infeção fúngica pode ser superficial ou profunda. O tratamento precoce evita complicações como alopécia cicatricial.

Os ácaros Demodex folliculorum vivem naturalmente na pele, no entanto em excesso causam inflamação, prurido e queda.

Foliculite, impetigo ou pediculose (piolhos) também devem ser considerados no diagnóstico diferencial.

Diagnóstico da Pitiríase Capilar

Um diagnóstico adequado pode incluir dermatoscopia, exames laboratoriais ou análise micológica.

Tratar precocemente evita agravamento, queda de cabelo permanente e desconforto emocional.

Higiene adequada e utilização de produtos indicados

Use shampoos suaves, evite produtos com álcool ou fragrâncias agressivas e lave o cabelo regularmente sem excessos.

Cuidados diários para evitar o reaparecimento da Pitiríase e Micoses

Secar bem o cabelo após o banho, não partilhar objetos pessoais e cuidar da alimentação são medidas simples e eficazes.

Se os sintomas persistirem por mais de duas semanas, agravarem ou se houver queda de cabelo intensa, procure um especialista.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico do grupo Insparya.