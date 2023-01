Férias na neve são sinónimo de proteção solar. Ainda que as temperaturas sejam abaixo de zero, o risco de queimaduras solares na montanha é superior ao habitual pelo reflexo das radiações na neve.

"O Heliocare 360 Sport Transparent Stick é o aliado perfeito para umas férias na neve, pois, graças ao seu formato compacto e muito prático, poderá levá-lo pela pista e proteger a pele enquanto esquia. Assim, de uma forma simples e eficaz, basta passar o stick nas zonas expostas ao sol para reforçar a proteção a qualquer momento", informa a marca em comunicado.

Heliocare tem dois produtos must have fundamentais para proteger todas as áreas expostas: rosto, pescoço, orelhas, mãos e lábios.

"Este produto Heliocare acaba com as complicações, pois pode levá-lo até ao cimo da montanha e o suor deixa de ser o seu principal inimigo. Assim, este fotoprotetor em stick de 25gr e com SPF 50+, é de fácil aplicação, bastando uma passagem para uma proteção completa contra os quatro tipos de radiações solares, sem esquecer a reaplicação para reforçar a proteção", refere a marca.

A proteção solar na neve é essencial, pois a criação de uma barreira contra os raios UV reduz os efeitos nocivos do sol, nomeadamente as queimaduras solares e o envelhecimento da pele.

Ainda dentro da gama de protetores solares Heliocare 360 Sport, está disponível o spray de 100ml com elevada proteção e efeito refrescante. "Qualquer um deles, pode ser aplicado sobre a pele molhada e mantêm-se confortáveis enquanto fazemos desporto, mesmo quando transpiramos", diz a marca.

Heliocare 360 Sport Transparent Stick SPF 50+

Fotoimunoproteção muito alta em stick, para todos os tipos depele,incluindo pele sensível. Resistente à água e ao suor, comacabamento invisível. Graças ao seu formato, é fácil detransportar e aplicar sempre que necessário, sem usar as mãos.Imprescindível para os amantes dos desportos ao ar livre.Cumpre as mais elevadas exigências em matéria defotoproteção e tem uma fórmula com uma avançadacombinação de filtros, que protegem das 4 radiações (UVB,UVA, Visível e Infravermelha) e ingredientes ativos específicos,como o Fernblock® +, para uma intensa atividade antioxidantee reparadora do dano solar. Alta tolerância cutânea. Testado sobcontrolo dermatológico e oftalmológico. PVP: 23.32€

Heliocare 360 Invisible Spray SPF 50+

Spray fotoprotetor contínuo, invisível e refrescante de rápida absorção,aplicável na pele molhada. Contém Fernblock®+, para uma intensaatividade antioxidante e ativos reparadores dos danos solaresapresentando uma cobertura ampla contra UVB, UVA, IV-A e Visível.Adaptado a todo o tipo de pele. Resistente à água. PVP: 24.31