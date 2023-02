O amor deve ser celebrado todos os dias, mas há datas especiais que podem servir de pretexto para trazer algo de diferente e inovador à relação. O Dia dos Namorados é um desses momentos que, a cada ano, nos recorda a importância do amor, do afeto e de quem segue ao nosso lado.

Como refere Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, “procure mimar o seu amor todos dias. Muitas das vezes, basta uma palavra, um toque, um beijo ou um simples abraço. Além do lado afetivo, não descure a intimidade, crie momentos, traga surpresa e mostre abertamente todo o seu desejo”.

Se a sua relação está no marasmo, é importante agir desde já. Aproveite a aproximação do Dia dos Namorados para preparar um programa especial. “Faça uma surpresa, saia do cenário habitual, planeie atividades a dois, coloque sedução, mostre paixão, invista nos preliminares e traga novas sensações à intimidade”, aconselha Irina Marques.

Torne este dia verdadeiramente especial. Inspire-se nestas oito sugestões para planear as suas brincadeiras a dois: