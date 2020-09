Da mesma forma, deve manter-se ênfase na vigilância e rastreio de outras patologias graves, nomeadamente do foro oncológico, através de avaliações periódicas, e recurso a meios complementares de diagnóstico adequados para cada situação. A detecção precoce de uma patologia pode ter influência determinante quanto ao seu prognóstico.

Vacine-se

Reforçando o tema da prevenção, a aposta na vacinação (vacina contra Gripe, vacina anti-Pneumocócica – esta última contra agente causador de pneumonia), à semelhança do que se tem verificado em anos anteriores, mantém-se como importante recomendação da Direção Geral da Saúde, sobretudo em doentes portadores de patologias crónicas do foro respiratório, cardiovascular, renal, imunocomprometidos.

Não tenha receio

Apesar do compreensível receio de contágio com o vírus responsável pela doença COVID-19, é importante salientar que as unidades de saúde apresentam circuitos e protocolos distintos, preparados com vista a garantir a máxima segurança tanto dos utentes como dos profissionais envolvidos.

Neste sentido, é fulcral relembrar de que em caso de necessidade, não deve ser adiado o recurso às unidades de saúde, sob pena de agravar uma condição pré-existente, bem como a ocorrência de quadros graves ou irreversíveis. Se apresentar sintomas diferentes dos habituais, de instalação aguda, ou tiver uma sensação de mal-estar generalizado, não adie e procure ajuda médica de imediato.

Um artigo do médico Filipe Filipe, especialista em Medicina Interna do Hospital CUF Santarém