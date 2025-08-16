O Verão é sinónimo de dias mais longos, maior exposição solar, praia e, inevitavelmente, maior exposição da pele. É, também, nesta altura que muitas pessoas procuram sentir-se mais confiantes e confortáveis com a sua aparência. Entre as múltiplas opções disponíveis da medicina estética, a toxina botulínica (vulgarmente conhecida como "botox") destaca-se não apenas pelo efeito rejuvenescedor, mas também pelos benefícios que vão além da estética.

Uma das utilizações mais procuradas, nesta altura do ano, é a utilização de toxina para o tratamento da hiperidrose, transpiração excessiva. Aplicada em áreas como as axilas, palmas e plantas a toxina botulínica reduz significativamente a produção de suor durante vários meses, proporcionando maior conforto e confiança em situações sociais.

A exposição solar mais intensa e prolongada, favorece o aparecimento de rugas dinâmicas, sobretudo na região periocular e frontal, devido à contração muscular ao semicerrar os olhos por causa da luz solar. A toxina botulínica ajuda a reduzir a atividade muscular responsável por estas expressões repetitivas, prevenindo o agravamento das linhas de expressão e contribuindo para um efeito rejuvenescedor, pele mais luminosa, com o famoso efeito "glass skin".

Cada vez mais, a toxina botulínica apresenta um papel preventivo, ajudando a evitar que as linhas de expressão dinâmicas se aprofundem, preservando um ar rejuvenescido.

O tratamento é minimamente invasivo, realizado em poucos minutos, praticamente indolor e sem tempo de recuperação.

É por isso, um procedimento seguro, com benefícios específicos adaptados às necessidades dos pacientes. Desde o controlo da sudorese excessiva até à prevenção do envelhecimento fotoinduzido, este procedimento revela-se uma opção terapêutica e estética valiosa para manter o bem-estar e a aparência durante os meses mais quentes.

Um artigo da médica Inês Marques Mayworm, da Primum Medicina Estética.