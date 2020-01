Variedade à mesa

Cole no frigorífico uma imagem da Roda Alimentar. A variedade é a base de uma boa alimentação. Para cozinhar, prefira cozidos, assados e grelhados, sem muitos molhos e com acompanhamentos vegetais. Pratos coloridos são sempre mais atrativos, por isso use tomates, alfaces, cenouras, beringelas, rabanetes, morangos, quivis e tudo mais o que se lembrar. Brinque com as cores e as formas para fazer de cada prato uma festa.

Água, essa amiga sempre próxima

Beba cerca de litro e meio de líquidos por dia. Água, chá, café, leite e sumos de fruta são preferíveis a refrigerantes e bebidas alcoólicas.

Horta na varanda

Os alimentos verdes fazem parte da dieta da primavera. “Limpam” o sistema digestivo e refrescam o palato, para além reforçarem as defesas naturais do organismo. Assim, experimente plantar a sua própria horta de varanda ou mesmo no parapeito da janela. A jardinagem é uma excelente atividade para se empreender sozinho ou com crianças e não exige mais do que alguns vasos com terra. Aposte em ervas aromáticas, que podem substituir o sal em muitos pratos.

Texto: Maria Rebelo da Costa