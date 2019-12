Os primeiros implantes dentários, aplicados em humanos, foram feitos em 1965. O paciente número 1 faleceu em 2006, com todos os seus implantes em boca, 41 anos após a primeira cirurgia, demonstrando a longevidade desta solução

Muitos pacientes chegam à consulta de medicina dentária, procurando informações para fazer “um implante”, quando na verdade, existem vários espaços desdentados na sua boca.

O que é afinal um implante dentário?

Os nossos dentes, são constituídos, fisicamente, por 2 partes. A coroa dentária, que é a porção visível do dente, com as suas possíveis variações de tamanho, cor ou posição, e a raiz dentária, a porção invisível do dente, coberto por osso e gengiva. Se a coroa do dente estiver destruída, mas se a sua raiz for viável, procedemos à recuperação do dente, aplicando uma coroa cerâmica personalizada feita em laboratório que será colada à raiz do dente e que restitui a forma e a função.

Por outro lado, se destruição do dente for tão grande que não é viável aproveitar a raiz do dente teremos de proceder à sua extração. Posteriormente, a única maneira do paciente voltar a ter um dente fixo é recorrendo à aplicação de uma “raiz artificial”, denominada implante dentário. Este tem um corpo com uma forma semelhante a um parafuso de titânio que se “enrosca“ dentro do osso e uma cabeça com um sistema de conexão que permite conectar a futura coroa cerâmica.

"Colocar um implante dói muito"

É um MITO. Existem três fatores que contribuem para que um paciente possa dizer que colocou implantes dentários sem sentir qualquer tipo de dor.

Anestesia - Em primeiro lugar, o procedimento cirúrgico para a colocação de implantes dentários é sempre acompanhado de anestesia local. Dessa forma, é possível garantir que o Paciente não sente absolutamente nada durante a cirurgia.

Técnica cirúrgica - Além do apoio da anestesia, o protocolo clínico seguido pelos Médicos Dentistas também é fundamental para o bem-estar do Paciente. E, hoje em dia, são sempre feitas várias técnicas cirúrgicas de minimização do trauma.

Protocolo de medicação - Por fim, a medicação pós-operatória também é fundamental. Os Pacientes que colocam implantes dentários seguem sempre um protocolo de medicação receitado pelo médico. E, se cumprirem esse protocolo, não vão sentir qualquer tipo de dor, desconforto ou mal-estar geral.