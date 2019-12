Para que casos está indicado o Dispositivo de Avanço Mandibular?

O Dispositivo de Avanço Mandibular é executado pelo médico dentista com dedicação a Medicina Dentária de Sono, está indicado em Roncopatia (ressonar), SAOS ligeiras e moderadas na ausência de comorbilidades. Nas SAOS graves pode-se analisar a possibilidade de um dispositivo de avanço mandibular quando não há compliance com o CPAP - o tratamento de primeira linha para a SAOS, ou mesmo em conjunto como terapia combinada.

A inovação que introduzimos em termos de predictibilidade do dispositivo de avanço mandibular é utilizar a endoscopia de sono, designado por DISE ( Drug induced sleep endoscopy ) com registo dentário. O DISE é executado por um anestesista, otorrinolaringologista e médico dentista e consiste em colocar o paciente num sono induzido por fármacos e com o auxílio dum fibrolaringoescópio ( mais suave que uma endoscopia ) observa-se exatamente o local da obstrução da via aérea superior. Após essa observação é testada a melhor posição de avanço da mandíbula e regista-se a melhoria em tempo real da roncopatia e da apneia , garantindo assim que esta é uma opção viável de tratamento. Ou seja, com o DISE, como o fazemos neste momento, conseguimos com um grau de segurança muito elevado, prever se o dispositivo de avanço mandibular é eficaz na totalidade ou melhora de alguma forma devendo ser uma terapia combinada ou temporário.

A adaptação aos Dispositivo de Avanço Mandibular é fácil?

Estes dispositivos são cômodos, fáceis de transportar (o ideal para quem viaja bastante), apresenta uma boa adaptabilidade do paciente e extremamente eficazes (quando são corretamente prescritos), nunca esquecendo que as indicações e contra indicações são claras - devendo sempre consultar o seu médico do sono, pneumologista ou otorrinolaringologista, e realizando previamente um estudo do sono. Sempre que possível sugiro realizar um DISE para prever o sucesso e visualizar onde é a obstrução da via aérea superior.

As explicações são de André Mariz de Almeida, especialista em Medicina Dentária no Hospital CUF Infante Santo.