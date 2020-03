Sabemos que a primavera chegou quando os dias ficam mais compridos e as flores começam a despontar.

Segundo a filosofia do ioga e lifestyle da ayurveda, a chegada desta estação é um momento muito importante. "Simboliza o fim de um ciclo e o início de um novo", diz Filipa Veiga, professora de yoga e coach de ayurveda.

"O frio criado pelo inverno começa a dissipar-se com os raios de sol, que nos aquecem. Acabou o tempo de escassez; temos um novo ciclo, cheio de cor, de vida, de abundância, de flores, de cânticos dos animais, de dias quentes."

No entanto, é bastante comum que, com a chegada da primavera, regressem também as alergias sazonais. "Precisamos de estar atentos pois esta é a altura das alergias e das constipações, agora agravadas por um vírus que afeta o nosso sistema respiratório", alerta.

A adoção de novos hábitos alimentares e a implementação de novas rotinas podem ajudar a que a transição do inverno para a primavera seja mais pacífica. Mas para isso, diz Filipa, "é muito importante conhecermos a nossa constituição ayurvédica, o nosso dosha, pois cada um tem um corpo e mente diferente."

Filipa, que realiza consultas de ayurveda online individuais, sugere já dois gestos importantes que podem ser implementados no início do equinócio da primavera, a 20 de março.

Filipa Veiga

2 gestos importantes para a mudança de estação

Acordar com o sol

"É tempo de privilegiar a natureza, de honrar os seus ciclos, as plantas e os animais. Especialmente nesta fase do ano, acordar antes da 6h da manhã — o chamado período Brahma Muhurta — pode ser muito benéfico. Após acordar, crie uma pequena rotina ayurvédica de limpeza para começar o dia da melhor maneira possível, incorporando os seguintes gestos: a ingestão de água com limão, a raspagem da língua, um duche com sabão, uma prática de yoga e uma prática de meditação."

Limpeza e detox, da alimentação aos espaços

"Tradicionalmente, segundo o lifestyle da Ayurveda, a primavera é a estação da limpeza interna. Dê preferência a vegetais e a frutas frescas e use apenas um pouco de azeite ou ghee para cozinhar os alimentos. Para este ano, também recomendo a ingestão de legumes cozidos, pois são menos propensos a vírus e bactérias. É ainda de extrema importância a redução dos lacticínios. Faça também uma limpeza profunda à sua casa e limpe tudo o que possa estar mais propenso a fungos."