Torta fofa de cacau com creme de chocolate

Preparação

Massa: pré-aquecer o forno a 170 °C. Untar um tabuleiro com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme fofo e esbranquiçado.

Envolver a farinha peneirada, o cacau e o fermento.Verter no tabuleiro.

Levar ao forno durante dez minutos. Deixar arrefecer antes de desenformar.

Polvilhar uma folha de papel vegetal com açúcar em pó. Virar a massa de torta no papel vegetal e descartar o papel que foi ao forno. Espalhar o recheio. Deixar 1 cm da borda sem creme. Enrolar com a ajuda do papel vegetal.

Se quiser, pode, polvilhar com mais açúcar em pó.