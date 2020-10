Guisado fumado de feijão e tamboril

Preparação

Corte o tamboril em pedaços do mesmo tamanho e tempere com sal e pimenta. Reserve.

Em lume médio, aqueça um tacho largo com o azeite. Quando estiver quente, junte as cebolas e refogue em lume brando por cinco a seis minutos, até começarem a ganhar cor. Junte o alho, a paprica e a polpa de tomate e continue a cozinhar durante mais um a dois minutos.

Adicione o feijão, o pimento vermelho, o caldo e o louro. Depois de levantar fervura, cozinhe por 15 minutos, sem tapar.

Junte o tamboril ao guisado, deixe levantar novamente fervura e mantenha durante mais cinco minutos em lume brando. Adicione a salsa e tempere a gosto.

Divida por tigelas e sirva quente.

Nota: o resultado será muito diferente, mas se quiser transformar este prato num guisado vegetariano, pode substituir o tamboril pelo dobro da quantidade de feijão.

Use uma mistura de feijões para criar formas e texturas diferentes, por exemplo feijão branco pequeno combinado com feijão manteiga, ou mesmo com feijoca, fica muito bem.

Saltear metade de um bolbo de funcho em rodelas finas com a cebola também dá um toque agradável a esta versão vegetariana.