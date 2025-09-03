Realizado em parceria com a revista “Paixão Pelo Vinho”, o Wine Affair, com início às 17h00, apresenta uma seleção de 28 produtores de norte a sul de Portugal. Com mais de uma centena de referências de vinhos à prova, a 4.ª edição do evento permitirá aos participantes conversar com os criadores dos néctares, perceber as diferenças entre as castas e como pode um determinado terroir potenciar um vinho ou como pode o estágio em madeira oferecer mais complexidade e elegância.

Além de uma seleção de petiscos, o restaurante Glass Terrace preparou uma experiência extra dedicada aos apreciadores da gastronomia italiana: O “Italian Affair”, um buffet temático onde não podiam faltar a tábua de queijos, uma seleção de pizzas, os tradicionais Risotto Al’ Funghi e Ravioli Al’ Pesto. A terminar, as sobremesas contam com Tiramisu ou Cheesecake de gorgonzola e morango.

O “Italian Affair” está disponível por 42€ por pessoa e inclui jantar buffet e bebidas, exceto alcoólicas. Prevê, ainda, um desconto de 25% em compras antecipadas, até 13 de setembro.

As reservas podem-se fazer através do e-mail concierge@sheratoncascais.com ou pelo telefone 214 829 100.

Por seu turno, os bilhetes para o Wine Affair estão disponíveis online em Ticketline.sapo.pt.

Participam na iniciativa vínica as seguintes casas: Quinta das Corriças, Romano Cunha, Quinta do Salvante, Encostas de Sonim, De Sousa e Vinhas Velhas Mogadouro (Trás-os-Montes), espumantes Murganheira (Távora-Varosa), Douro Ansiães, Quinta St.ª Eufémia, Rapazotes, Adega de Favaios e Agri-Roncão (Douro); Dom Ponciano e Quinta de Maderne (Vinhos Verdes); Quinta da Lapa e Quinta da Lapa e Quinta do Sampayo (Tejo); Quinta do Gradil (Lisboa); Casa Ermelinda Freitas (Vinhos Setúbal); Vinha das Virtudes, Vinhos de Serpa, Herdade dos Lagos, Casa Murteira & Trindade e Herdade da Candeeira (Alentejo); juntam-se também as marcas de enólogos como Márcio Lopes (Alvarinho, Vinhos Verdes e Douro) e de Luís Rodrigues, com a estreia das marcas JáFoste e Lugar do Rio (Douro). O sommelier Bruno Antunes vai estar a apresentar as suas marcas Só Vinho Verde e Vinha da Vidigueira (Vinhos Verdes e Alentejo). As Caves Vice-Rei levam as marcas Portas da Herdade (Alentejo), Uniqo (Douro), Portal da Vinha e Tradição (várias regiões). Para acabar este cartaz, um brinde, com espumante Raposeira, seja Blanc de Blanc, Blanc de Noir ou Rosé Bruto.

No decorrer da iniciativa, a Coutale Portugal oferece o serviço de personalizado de um saca-rolhas, com gravação no momento dos nomes dos participantes no encontro vínico.