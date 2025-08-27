Nesta edição, dois bartenders da equipa do Employees Only, em Nova Iorque — Kevin Muñiz Bustamante e Frank Kurt Maldonado — assumem o comando do House Bar com uma carta especial que incluirá seis cocktails alcoólicos e duas sugestões não alcoólicas, baseadas em criações emblemáticas.

Durante o pop-up no Algarve, o House Bar será inteiramente transformado para refletir a identidade do Employees Only, com ambiente intimista, serviço de autor e DJ set aos sábados. A iniciativa decorre entre as 19h00 e as 00h00.

Kevin Muñiz, natural do México, iniciou a carreira nos EUA como barback, assistente de bartender, para conquistar lugar em casas como Lola Taverna e Sartiano’s. Hoje, integra a equipa de elite do Employees Only e é presença regular em eventos internacionais.

Frank Maldonado, da Guatemala, realizou o sonho de se juntar ao Employees Only, onde se tornou embaixador da marca e referência técnica. Além de ser rosto habitual do bar nova-iorquino, tem sido convidado para liderar menus e eventos em diversos países.

Aberto desde 2004 no West Village, em Nova Iorque, o Employees Only é um bar de estilo speakeasy, conhecido pelo ambiente Art Déco. Distinguido na lista dos “World’s 50 Best Bars”, tornou-se um fenómeno global com localizações em cidades como Singapura, Sydney e Los Angeles.