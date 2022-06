O ÚNICO, tal como o nome indica, é único em todos os aspetos: desde as pessoas que forma, emprega e integra, aos produtos e ingredientes que cultiva, recolhe, transforma e distribui, ao espaço desenhado, aos materiais escolhidos, aos detalhes pensados, aos fornecedores locais e parceiros, todos eles contribuindo para este propósito.

Com a assinatura do Chef Diogo Coimbra, o ÚNICO caracteriza-se como uma cozinha com todas as estações. Segundo o Chef, "somos o ÚNICO dos legumes biológicos e da fruta da época, dos ovos do campo e do café torrado, do pão de fermentação lenta e das compotas caseiras".

Ao contrário da oferta habitual dos restaurantes, no ÚNICO o dia começa bem cedo com pequeno-almoço ou brunch e as opções são mais que muitas: cesto de pão com compotas e queijo fresco, iogurte grego com granola, ovos com salmão ou crepe de espinafres com tomate e requeijão.

Gonçalo Salgado, sócio fundador do Grupo SushiCafé, salienta que "o ÚNICO é um modelo de restauração social e sustentável, que nasce da vontade conjunta do CCB, do restaurante Este Oeste e do SEMEAR. Temos como principais objetivos a integração de pessoas com dificuldades intelectuais no mercado de trabalho e a oferta de uma cozinha contemporânea pensada a partir daquilo que colhemos em cada estação, que se traduz numa verdadeira experiência para o cliente".

Sendo um projeto inovador, o ÚNICO ”tem um propósito verdadeiramente inclusivo e aberto e será um modelo social de referência no sector alimentar que, ultrapassando preconceitos e promovendo práticas e comportamentos sustentáveis, irá contribuir para uma sociedade verdadeiramente mais inclusiva e justa”, afirma Joana Santiago, presidente do SEMEAR.

"O tema da sustentabilidade (ESG) é muito relevante para nós no CCB. O ÚNICO vem contribuir para o cumprimento deste objetivo, na componente ambiental e social, pois é muito mais que um restaurante, com a qualidade a que o Este Oeste já nos habituou. A abertura deste espaço permite-nos trazer para dentro da organização um projeto de responsabilidade social, com o mérito da Associação Semear”, reforça Madalena Reis, administradora do CCB.