Alana Jones-Mann é uma californiana sediada em Los Angeles que não tem mãos a medir nos últimos meses. As publicações nas redes sociais desta doceira com particular paixão pelo design fazem sucesso e Alana conta já com uma legião de seguidores e apreciadores dos seus bolos.

A confeiteira marca a diferença com as texturas que imprime aos seus bolos. Jones-Mann confere, desde 2013, à sua vertente de pastelaria, uma assinatura muito pessoal, com criações que nos recordam felpudos tapetes. Isto partindo de temas como os jardins, os recifes de coral e até mesmo padrões têxteis.

Cada bolo exige um apurado período de preparação, seguido de elaboração, normalmente a pedido e com um portefólio que se estende a bolos de grande dimensão, mas também cupcakes que reproduzem primorosamente plantas suculentas. Bolos que em certos momentos nos parecem produzidos a partir de lã.