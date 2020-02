“Espelho meu, espelho meu, há alguma abóbora mais bela do que eu?”. Há décadas que a indústria alimentar vive obcecada com um objetivo: produzir a abóbora, maçã, pera, cenoura, nabo perfeitos. Uma meta que podemos estender a centenas de outros produtos agrícolas. “Feio” ou “imperfeito” não entra na categoria do comercialmente aceitável. São termos que não casam com a imagem limpa, pura e saudável que o consumidor quer no cabaz, no frigorífico e na fruteira.

Uma questão de imagem que todos os anos arrasta para as lixeiras um terço dos alimentos produzidos no mundo. Atenção, não são alimentos estragados, apenas não atingiram o calibre ou a forma aceite e determinada pelo mercado. Entre os alimentos mais desmerecidos estão as frutas e os vegetais.

Mesmo quando o produto chega aos lares uma parte considerável acaba no lixo. Estudos suportam que perto de 40% dos alimentos nos Estados Unidos não é consumido e acaba a apodrecer nas lixeiras. Detritos que são responsáveis por uma parte substancial das emissões de metano na América do Norte.

Contas feitas, o que acaba nos contentores de lixo orgânico do planeta é quantidade suficiente para alimentar perto de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Isto de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

Atenta a esta questão uma equipa de especialistas em alimentação e voluntários norte americanos lançou em janeiro de 2016 a campanha educacional “Ugly Produce is Beautiful” (“Produto Feio é Bonito”). Uma iniciativa liderada por Sarah Phillips que, desde há 30 anos, luta pela sustentabilidade alimentar. Sarah foi uma das vencedoras do prémio de fotografia promovido pela National Geographic, “Make Art, Not Food Waste” (“Faça Arte, Não Lixo Alimentar”).