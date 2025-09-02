O Port Wine Day 2025 conta com celebração a 10 de setembro com um programa de acesso livre no edifício histórico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), no coração da Invicta. O evento inclui provas de diferentes estilos de vinho do Porto, com destaque para o Vintage 2023, uma abertura a fogo comentada por Paulo Russell-Pinto (17h00), uma exposição de rótulos antigos da coleção de Carlos Cabral e visitas guiadas ao processo de certificação e ao Centro Interpretativo.

As comemorações prolongam-se até outubro, com outras iniciativas: uma Sunset Party no Mercado do Bolhão (27 de setembro), uma masterclasse para profissionais no Salão Nobre do IVDP (29 de setembro) e a cerimónia “Douro + Sustentável” no Teatrinho Reguense (10 de outubro).

O Port Wine Day recorda os 269 anos de história do vinho do Porto e da Região Demarcada do Douro, classificada como Património Mundial da UNESCO.