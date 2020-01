Em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, a Feira da Pinha e do Pinhão não traz, somente, a venda deste precioso fruto seco, mas também a oportunidade para dar a provar a gastronomia e os vinhos locais, assim como a mostra de artesanato.

A festa, de entrada gratuíta, decorre no edifício da Câmara Municipal, dando a conhecer a fileira associada à produção de pinheiro manso, pinhas e pinhão, produto rico em proteína, altamente valorizado, dada a complexidade de apanha e tratamento do mesmo, até à fase da comercialização.

Portugal produz o pinhão mediterrânico (Pinus Pinea), uma das três principais espécies, a par do pinhão da China e da Coreia (Pinus Koraiensis) e o Paquistão (Pinus Gerardiana), embora o da bacia do mar europeu seja considerado o de melhor qualidade. Para o diferenciar dos demais, há que lhe observar a forma, alongada, semelhante a uma lágrima e de tonalidade marfim.