Misto de enchidos, Salada de polvo, Sopa da Pedra d´Almeirim, Asinhas de frango fritas, Arepa de pernil Tabu, Choco frito, Pica pau de vaca, estes são alguns entre os muitos petiscos à prova em mais uma edição do “Tour do Pitéu”. O concelho de Almada reúne, de 24 de outubro a 1 de novembro, uma seleção de petiscos que fazem viagem a sabores nacionais e internacionais.

Tal como em anos anteriores, esta quarta edição, tem como denominador comum aos estabelecimentos (lista completa aqui) que se juntam a este certame petisqueiro, o facto de todas as doses orçarem os 3 euros, com prato e cerveja incluídos.

No total, 28 restaurantes, tabernas e tascas, assentiram na participação na iniciativa. Em tempos de pandemia, a organização alerta para a necessidade de respeitar nos estabelecimentos as regras vigentes de etiqueta ética e distanciamento social.

“Informe-se sobre os factos e tome as precauções adequadas para se proteger a si e às pessoas à sua volta. Siga os conselhos partilhados pela sua autoridade de saúde local”, informa a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS), organizadora do evento.