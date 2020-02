Há um par de anos, a apresentadora e cozinheira britânica Nigella Lawson surpreendeu os seus inúmeros seguidores nas redes sociais ao referir-se às folhas de Pândano (ou Pandanus), árvore exótica de regiões tropicais. Nigella viu nesta espécie uma alternativa ao chá matcha. Nigella errou, contudo, por excesso. É certo que às folhas de Pândano são reconhecidos efeitos benéficos sedativos, no combate à insónia, à ansiedade e mesmo na prevenção da constipação. Difícil, mesmo, é encontrar no mercado a essência de Pândano.

Certo temos que em todas as listagens que elencam os frutos mais estranhos do planeta, o Pândano ocupa lugar cativo. Nos mercados africanos, também asiáticos e da Oceânia, é impossível não reparar num exemplar de Pândano, com os seus gomos secionados, coloridos e extravagantes. Uma espécie de parente exuberante do Abacaxi, aperaltado para animar a festa. Neste caso a fruteira.