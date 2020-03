Quem não lhe dispensa as características gourmet louva-lhe o sabor a queijo Camembert, cremoso, de odor a amónia. Ao degustá-lo não iremos encontrar sabor na clara. É na gema que se dá a explosão no palato. É descrita como “a concentração do sabor de cinco gemas de ovo cozido num único exemplar”.

Uma delicatessen que exige bons ovos de pata, gansa ou galinha e que assenta a técnica de produção milenar. Os ovos são mantidos numa mistura de argila, cinzas, sal, cal e amido de arroz, enterrada várias semanas, podendo chegar a meses ou anos. Tradicionalmente, a mistura alcalina cozinha o ovo lentamente, sem qualquer adição de produtos industriais.

Nas mesas asiáticas, o Pidan surge sob diferentes apresentações: Fatiado, a acompanhar tofu, servido como um “queijo” aveludado ou forte, ou mesmo moído como recheio de outros pratos.

Ovos que, na China, são comercializados, prontos para o consumo, cobertos com argila.

A origem da produção destes ovos, tal como outros alimentos, mergulha em relatos que fazem síntese entre a história e a lenda. Conta-se que o Pidan terá nascido na China, no decorrer da Dinastia Ming, entre os séculos XIV e XV, quando um camponês descobriu alguns ovos numa mistura de cal e argila. Arrojou ingeri-los e, mais tarde, iniciou o processo de recriação da especialidade.