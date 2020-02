O derradeiro livro de Anthony Bourdain chega este ano às mãos dos leitores

Em junho de 2018 decorrerão dois anos sobre a morte de Anthony Bourdain, chefe de cozinha, jornalista, moderador, ativista, apresentador, escritor, um irreverente que nunca escondeu os anos de adição ao álcool e às drogas. Para além do legado que nos deixou em séries de televisão como a inigualável “Parts Unknown”, cuja última temporada decorreu já após a morte do ator (suicidou-se durante as filmagens), Bourdain também foi senhor de carreira nos livros.

Este 2020, mais precisamente a 13 de outubro, o mundo vai receber em mãos um livro póstumo com autoria de Anthony Bourdain. “World Travel: An Irreverent Guide”, já com reserva online, conta com coautoria de Laurie Woolever, que concluiu a obra. A escritora norte-americana conta, no currículo com artigos publicanos no New York Times, GQ, Saveur

Já antes, Laurie havia coparticipado numa obra com Bourdain. Em 2016, publicou “Appetites”. Agora, “World Travel: An Irreverent Guide”, apresenta-se como um guia para alguns dos lugares mais fascinantes do mundo, visto e experimentado pelo escritor, apresentador de televisão e viajante incansavelmente curioso Anthony Bourdain.

créditos: ECCO

“Anthony Bourdain viu mais do mundo do que quase todos nós. As suas viagens levaram-no da sua cidade natal, Nova Iorque, a uma aldeia tribal no Bornéu, da cosmopolita Buenos Aires, Paris e Xangai à beleza absoluta da Tanzânia e à impressionante solidão no deserto de Omã”.

O livro reúne uma vida de experiências sob a forma de guia de viagens divertido, e prático.