O sunset no Pátio das Cardosas, em parceria com a marca Porto Cruz, convida a brindar com as bebidas da marca ao som de um DJ ao vivo. A 23 de agosto, entre as 18h00 e as 22h00, os visitantes são convidados a descobrir a vernissage da artista Kown Jian, numa mostra apresentada em parceria com a Tilsitt Gallery. A sua obra, marcada pela intensidade e pela emoção, estará exposta no hotel, transformando os vários espaços numa galeria efémera.

Ao lado da arte, a joalharia Mauboussin chega ao Porto com um showroom exclusivo que decorre das 18h00 às 20h00. Símbolo da elegância parisiense, a marca francesa apresenta peças intemporais.

As reservas podem fazer-se através do telefone 220 035 639 ou do e-mail restaurante.astoria@ihg.com