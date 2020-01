Natural da Letónia, Amalija Andersone é uma fotógrafa de alimentos com uma assinatura singular. As suas imagens são explosões de cores, com dezenas de diferentes elementos. E há surpresa sempre que as admiramos.

Amalija Andersone é uma fotógrafa de alimentos e estilista que trabalha a partir do seu país natal, a Letónia, nas margens do Mar Báltico. A criadora especializou-se na fotografia de design de produtos alimentares e gastronomia.































Neste contexto, a fotógrafa sediada em Riga, fundou uma agência de publicidade focada na captação de clientes nas suas áreas de especialização. Nos últimos anos Amalija Andersone publicou as suas imagens em livros de cozinha, anúncios de comida, artigos na imprensa escrita, material publicitário em diversos suportes e em campanhas de marketing. Entre os clientes para os quais Amalija já trabalhou encontram-se a Food Union, The Organic Protein Company UK, McCafé LV, Tequila KAH, Jersikas CHIPS, Maxima LV. A agência fundada por Amalija trabalha em cooperação com chefes de cozinha que preparam receitas personalizadas para cada um dos produtos e direcionadas para diversas faixas de consumidores. Não raras vezes a fotógrafa faz-se modelo nas suas próprias imagens. Isto em produções que vagueiam entre o clássico e o kitsch.