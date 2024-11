Como não só de espetáculo vive a boémia, o restaurante Maxime vai celebrar o seu 75º aniversário com uma nova carta que pretende honrar o legado lisboeta, de forma ampla e original. Para tal, foi levada a cabo uma investigação ao longo dos últimos meses, liderada pela equipa de cozinha do hotel, com o auxílio do historiador João Macdonald.

Após intensa consulta de menus de refeições servidas no Maxime desde a sua fundação, em 1949, bem como menus antigos de restaurantes da capital, chegou-se a uma nova ementa, plena em clássicos: Terrine de Foie com Pêra em Porto e Brioche (19€), Creme de alho francês trufado com Crème Frâiche e Cebolinho (4€), Bacalhau à Braz 19€) ou Bife à Marrare (24€) são algumas dos “novos clássicos” que a nova ementa do Maxime oferece, num regresso ao que de melhor a cidade se lembra de comer

Esta nova ementa está disponível desde o dia 9 novembro e fará o pairing perfeito com os espetáculos de aniversário do Maxime.

Manuel João Vieira junta-se às celebrações do Maxime

A 29 de janeiro de 2011, Manuel João Vieira programava a última noite do "seu" Maxime; a casa que fez renascer das cinzas, em 2006. Esta - na altura, nova - versão do Maxime continua a ser a que a maioria dos lisboetas ainda reconhece como um dos mais entusiasmantes pólos culturais da cidade. Naquele sítio onde as paredes transpiram história, Manuel João deu palco às artes marginais, à imagem do auto-apelidado “artista marginal” que, durante 5 anos tratou a programação cultural do espaço com o carinho de quem queria mostrar diferentes criadores e criações; coisas que só cabiam no Maxime, porque não havia espaço mais disponível e aberto ao diferente, ao insólito, e por vezes, absurdo, do que o Maxime.

Agora, 14 anos depois daquela última noite de Maxime “à Manuel João”, o músico que é também pintor, que é também professor, que é também um dos mais influentes agentes culturais das últimas décadas em Portugal, vai regressar à casa que tanto estimou.

Dia 23 de novembro, o líder dos Ena Pá 2000 e dos Irmãos Catita dará música aos presentes, num Cabaret & Concerto especial, numa das “mil e uma noites” de celebração do 75º aniversário do icónico símbolo da boémia lisboeta. Como se ouve no refrão de “Cão cadela”, um dos temas do seu mais recente álbum Tempo das Andorinhas: Cantigas de Dor de Corno, “é melhor prevenir do que remediar”: os (poucos) lugares disponíveis para este reencontro já se encontram no site do Maxime. O melhor mesmo é não deixar para a última.

Manuel João Vieira Manuel João Vieira créditos: Rita Carmo

De 1949 a 2024: uma celebração que viaja no tempo

Embora essa seja a memória que conserva maior frescura, o Maxime não foi só uma sala de concertos onde tocaram artistas com auras estelares, como Bryan Adams e Beach House. Ou o sítio onde José Cid “ressuscitou” a sua carreira, algures em 2008, quando Manuel João Vieira era figura de proa e programador do espaço, tendo-lhe tomado as rédeas em 2006.

A história do Maxime é vasta, o que permitiu aos responsáveis do espaço pensar uma programação como a Maxime Time Machine, que navega entre as diferentes eras deste lugar icónico, em jeito de celebração deste 75º aniversário.

Ao longo de novembro haverá espectáculos de cabaret burlesco que remetem para os

luxuosos primórdios do Maxime ou para a fase em que o fado “invade” a casa (16 de novembro, com atuação da fadista Filipa Vieira e da estreante artista internacional Mara de Nudée).

Haverá ainda lugar ao insólito com o regresso de Manuel João Vieira ao Maxime para um imperdível Cabaret & Concerto (23 de novembro).

O Maxime Cabaret Show, representação máxima dos espetáculos atuais do cabaret lisboeta produzidos por Jaya Girão, da produtora Voix de Ville, encerra as festividades deste 75º aniversário (30 de novembro, com a artista internacional que se estreia em Portugal, Ruby Monroe).

Fundado em 1949, o Maxime começou por ser um dos mais frenéticos espaços da boémia lisboeta. Um lugar onde conviviam artistas - sobretudo, atores e atrizes do Parque Mayer -, políticos e empresários; uma “alta sociedade” que buscava um lugar distante do olhar alheio, onde o excesso existia e era tolerado pelo Estado Novo. O borbulhante caldeirão que era o Maxime tinha uma programação cultural vasta, que casava cabaret (à moda do seu homónimo francês, Maxim’s), burlesco, espetáculos de dança (com especial destaque para o flamenco), concertos de fado, jazz, stand-up, e até pequenas peças de teatro.