A iniciativa Sandeman Stage regressa ao Douro, com música ao vivo para aproveitar num cenário de eleição. A 17 de setembro, pelas 18h30, a Quinta do Seixo recebe um concerto de Janeiro, o músico que funde as suas raízes musicais na canção portuguesa com o jazz e bossa nova, com o convidado especial Salvador Sobral, um dos músicos mais acarinhados pelos portugueses.

Esta é uma iniciativa que decorre na quinta da Sandeman no Douro, entre a cidade da Régua e a vila do Pinhão, com uma vista deslumbrante do Douro como pano de fundo e um cenário envolvido pelas vinhas seculares.

Antes do concerto, é possível realizar uma visita guiada à Quinta do Seixo, para conhecer a adega e provar os vinhos Sandeman.

Além da edição no Douro, o Sandeman Stage estende-se, ainda a Gaia: a esplanada do The George Gastro & Cocktail Bar, em frente às Caves Sandeman, acolhe todos os sábados do mês de setembro, a partir das 18h00, concertos de músicos nacionais, entre os quais, Janeiro (dia 3), Pimenta Caseira (dia 10), Patrícia Costa (dia 17) e Soluna (dia 24).

Para visita à Quinta do Seixo, há que efetuar reserva aqui ou pelo telefone 254 732 800.