Panquecas de banana

São saudáveis, são deliciosas e muito fáceis de fazer. Pode servi-las com um topping à escolha, como chocolate preto derretido, canela, iogurte e frutos vermelhos ou mel.

Ingredientes para 5 pessoas:

- 6 bananas

- 12 ovos

Modo de preparação:

- Misturar os ovos e as bananas e bater tudo no liquidificador.

- Aquecer uma frigideira antiaderente com um fio de azeite.

- Despejar a massa e manter o fogo no mínimo.

- Virar a massa quando começar a ficar com pequenos buraquinhos.

- Assim que estiver dourada, a panqueca está pronta.

- Repetir o processo até terminar a massa.

- Servir e juntar os toppings escolhidos.

Muffins de cenoura

Uns bolinhos sabem sempre bem…. Principalmente se forem de cenoura. Perfeitos para toda a família!

Ingredientes para 2 pessoas:

- 100 gramas de farinha de arroz

- Dois ovos

- Uma banana

- Duas cenouras

- Uma colher de café de bicarbonato de sódio

- Nozes (a gosto)

Modo de preparação:

- Pré-aquecer o forno a 180 graus.

- Triturar as cenouras no processador de alimentos e reservar numa tigela.

- Juntar a farinha de arroz, os ovos, a banana esmagada e o bicarbonato de sódio. Misturar tudo até conseguir uma textura homogénea.

- Distribuir a massa por formas de silicone e colocar as nozes por cima. Levar ao forno durante 30 ou 40 minutos.

- Deixar arrefecer.

Pão de banana e chocolate

Quem não gosta de um pãozinho quentinho logo de manhã? Experimente esta receita. E leva chocolate!

Ingredientes:

- 6 bananas

- 1 chávena de farinha de trigo integral

- 1 chávena de aveia em flocos

- ½ chávena de leite

- ½ chávena de açúcar de coco ou mascavado

- 1 colher de chá de fermento

- Pepitas de chocolate a gosto

Modo de preparação:

- Esmagar bem as bananas e misturar com o leite e com o açúcar escolhido.

- Misturar a farinha com a aveia e o fermento. Depois, adicionar à mistura feita anteriormente.

- Adicionar as pepitas de chocolate e envolver bem.

- Levar ao forno pré-aquecido a 180º durante 1h ou até ficar cozido.

Ovos no forno com base de queijo e batata doce

O ovo é um alimento que possui uma elevada qualidade nutricional. Rico em proteínas e sais minerais é ideal para começar bem o dia.

Ingredientes:

- ½ chávena de batata-doce ralada

- ½ chávena de queijo cheddar ou queijo mozarela ralado

- ½ colher de sopa de alho em pó.

- 8 ovos grandes

- Sal e pimenta qb.

- Óleo de coco ou spray de cozinha.

Modo de preparação:

- Pré-aquecer o forno a 190º e untar uma forma de tarte com óleo de coco ou spray de cozinha.

- Descascar uma batata doce e ralar.

- Misturar a batata-doce ralada com o queijo e alho em pó. Colocar numa taça e mexer bem.

- Colocar a mistura na forma. Depois colocar os ovos por cima e temperar com sal e pimenta a gosto.

- Levar ao forno durante 13 ou 15 minutos até os ovos ficarem com a consistência desejada.