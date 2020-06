A edição deste ano do “Festival Queijo, Pão e Vinho”, na Quinta do Anjo, freguesia do concelho de Palmela, teve de ser cancelada, devido ao surgimento da pandemia associada à COVID-19.

Já fora do calendário habitual, em dois fins de semana, um já este junho (27 e 28), outro em julho (4 e 5), a iniciativa volta a reunir dezenas de produtores de queijo, pão, vinho e doçaria regional.

“Ao visitar o ´Mercado do Queijo Pão e Vinho`, está também a apoiar estes agentes económicos, que viram a sua atividade prejudicada pela pandemia da COVID-19”, informa a organização, a ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida.

A iniciativa não vai contar com os espaços de gastronomia, animação e exposição habitualmente presentes no Festival.

Considerando a atual situação de calamidade e as regras que impõe, “para garantir as distâncias obrigatórias e a segurança de todas/os, os produtores vão repartir-se entre o interior e o exterior do pavilhão da ARCOLSA”, lemos em comunicado.