O espetáculo de 10 de julho (19h30 às 22h30) estará a cargo do Grupo Syndesi, numa ode à musica clássica, transportando para o Sheraton Cascais Resort a obra de alguns grandes vultos da criação musical, desde nomes conhecidos do público em geral, como Beethoven e Schubert, ou menos sonantes, como Fuchs ou Dohnanyi.

Os três momentos gastonómicos serão acompanhados de três diferentes atos musicais. Enquanto apreciam o primeiro ato, que abre com Beethoven, Dohnányi e Kodaly, os participantes poderão degustar uma entrada de Ceviche de peixe branco, batata-doce, malagueta, coentros, yuzu e rabanete. O segundo momento, o mais espcial da noite, conjuga uma iguaria inédita – Barriga de leitão, Puré de batata, laranja, legumes de temporada, Pipoca de porco e seu jus – com obras de Beethoven, Dohnányi e Fuchs.

O terceiro e último ato vai permitir saborear uma seleção de queijos internacional com damascos, figos e frutos secos, ao som de Schubert e Dohnányi.

créditos: Sheraton Cascais Resort

O menu foi elaborado especialmente para esta ocasião pelo chefe de cozinha Pedro Rebelo dos Santos e terá harmonização vínica Niepoort. O valor do jantar-concerto é de 100 euros para os adultos, 50 euros para crianças dos cinco aos nove anos. Até aos quatro anos, as crianças não pagam.

Os participantes do jantar-concerto poderão fazer os seus donativos à Somos Mais (UIP), de valor a seu critério, que irão reverter a favor da associação local Cercica, para apoiar a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e incapacidades, e da instituição internacional Wakadogo, que visa criar um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento intelectual, criativo e físico das crianças de Acholiland.

As reservas devem ser efetuadas com antecedência através do e-mail concierge@sheratoncascais.com