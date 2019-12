Estranho e misterioso, sem clorofila e flores, vivendo geralmente num lugar fresco e húmido, irrompendo regra geral no Outono e assumindo tonalidades e formas distintas, o cogumelo tem servido imaginações férteis que criaram em torno dele uma aura misteriosa, povoada de mitos e lendas, com maior ou menor fundamento.

Despontando na natureza sobre um suporte alimentar de húmus, raiz, ou madeira, dos cogumelos conhecem-se centenas de espécies, embora só algumas dezenas possam ser consumidas devido, não só à ausência de toxicidade, como também ao seu aroma, sabor e consistência. Reunidas estas condições o cogumelo propicia verdadeiros manjares à mesa através de saborosos preparos rústicos servindo, igualmente, pratos de elevado requinte, como é o caso daqueles confecionados com trufas. Apesar do seu pouco valor nutritivo, com muita água e poucas matérias gordas, os cogumelos revelam-se ricos em sais minerais, substâncias proteicas e algumas vitaminas. Embora a maior parte dos cogumelos apenas seja consumida depois de cozida, algumas espécies podem ser consumidas cruas, como aquela que, com admiração, o naturalista inglês do século XIX, Charles Darwin, viu ser ingerida pelos índios da Terra do Fogo, no extremo meridional do continente sul americano.

A receita de Agripina

Supõe-se que a colheita de cogumelos silvestres seja tão antiga como a das bagas, remontando à pré-história. Contudo, ao contrário destas, sobre o cogumelo foi pesando ao longo dos milénios o terror do envenenamento alimentar, gerando muitos mitos e terrores, embora se reconheça nalgumas das suas propriedades efeitos psicotrópicos e curativos, para além, obviamente, do seu aproveitamento culinário. Não se estranha como tal as inúmeras referências e diversas utilizações que povos de diferentes períodos foram encontrando para estes fungos. Hieróglifos descobertos, remontando ao antigo Egipto, reproduzem cogumelos, tidos como sinal de imortalidade para os faraós. Na China o cogumelo era visto como um símbolo de longevidade. A crença repousava no facto dos cogumelos depois de secos se conservarem durante longos períodos. Documentos da antiguidade chinesa relatam-nos, igualmente, como filhos do amor. A cosmologia sino-tibetana faz do cogumelo, devido à forma em cúpula do seu chapéu, uma imagem do céu primordial. Já a espécie Amanita Muscaria, de acordo com o antropólogo Claude Levi Strauss, seria o Soma, Deus dos primeiros indo-europeus.

Na América do Sul, os ameríndios, socorrendo-se dos efeitos psicotrópicos dos cogumelos propiciando o transe, utilizavam-nos nos seus ritos.

Concentrando-nos na faceta alimentar do cogumelo, vamos encontrar a sua utilização entre os babilónios, incluindo estas “pérolas da natureza” em banquetes, considerando-os na categoria dos acepipes mais raros.

No período romano era frequente incluir cogumelos na ementa das orgias, consumindo-os como legumes de luxo, normalmente colhidos nas florestas. Horácio e Apício no século I a.C., foram os primeiros autores a quem se atribui receitas de Boletus e Amanita Caesarea. Menos aconselhável e muito sensatamente não incluída em nenhum livro de cozinha, foi a receita que Agripina engendrou. Conta-se que a mulher do imperador Cláudio, sabendo que este apreciava o cogumelo Amanita Ceasariae, mandou servir o manjar acompanhado de outros amanitas mortais. O assassinato de Cláudio visou favorecer a subida ao trono de Nero, tornado, então imperador.

Outro exemplo do cogumelo Hydnellum peckii.

Entre os árabes da antiguidade consumiam-se certos cogumelos, especialmente trufas negras e brancas, com fama de afrodisíacas, embora alguns as considerassem um alimento de luxúria cuja venda deveria ser proibida junto das mesquitas.