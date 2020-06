O desenvolvimento das técnicas e dos materiais ao serviço da arte de decorar bolos, traz novas possibilidades a quem se dedica a esta vertente da pastelaria. A russa Yulia Kedyarova eleva esta arte ao patamar da delicadeza. O que a doceira nos apresenta são bolos coberto de glacê multicolorido, de onde despontam cuidados jardins de rosas, entre outras flores.

Yulia não se contentando com as habituais fórmulas de cake design, decidiu enveredar por trabalhos de assinatura própria. Para o efeito, a confeiteira russa chega a criar, para uma única peça, centenas de flores de pasta de açúcar. Cada uma destas flores conta com dezenas de pétalas o que, tudo somado, torna cada bolo da doceira num exemplar com 15 a 20 horas de trabalho. Um bolo onde, para além da flora, há apontamentos da fauna, com borboletas.

Os bolos de Kedyarova contam com uma legião de seguidores na rede social Instagram. Um trabalho solicitado para bolos de cerimónias de celebração, nomeadamente casamentos e aniversários.

Para a doceira não há dois bolos iguais. Ou seja, Yulia parte para cada novo projeto fazendo tábua rasa dos anteriores e personaliza-o de acordo com as preferências e gostos dos clientes.

Yulia especializou-se, ainda, em bolos galáxia, peças que apresentam uma profusão de elementos relacionados com o cosmos. A doceira desenvolveu para esta categoria de bolos, minúsculos cristais comestíveis que brilham sob o efeito da luz.