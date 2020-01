A sustentabilidade à mesa

Chegou e não pode ser apenas uma golpada de marketing para aumentar vendas com o fito de “amigos do ambiente”. Os consumidores estão atentos, mais exigentes e pedem, de facto, mudanças. Os restaurantes procuram responder. Não basta erradicar as palhinhas de plástico. Uma das tendências para este 2020 passa por cozinhas mais sustentáveis, assentes na economia circular, evitando o desperdício alimentar, recurso à agricultura de proximidade.

Alternativas ao leite

Não é propriamente novidade a oferta de leites vegetais como alternativa ao leite animal. Isto, não apenas nos lineares do comércio, como também em espaços de restauração. No entanto, uma das grandes tendências alimentares para 2020 passa pelo reforço nos tipos de leite vegetais à disposição, como o de leite de coco, de arroz ou de cânhamo.

Uma vez mais, as algas

Não é, nem será a última vez, que as algas entram no elenco das tendências alimentares na estreia do novo ano. O novo alimento global está a entrar nas prateleiras dos supermercados e não apenas para embrulhar o sushi e onigiri. Manteiga de algas, snacks feitos com as mesmas, estão entre as opções com força para nos conquistar.

Não basta ser farinha

A boa farinha entrou no vocabulário dos consumidores. E não se tratara apenas da farinha nutricionalmente mais interessante para o pão. Com 2020 veremos mais farinhas de frutas e vegetais, como de banana (usada, por exemplo, em batidos) ou de couve-flor (usada, por exemplo, em pães). Novas farinhas que trazem, ainda, alternativas tradicionais a salgadinhos e doces.